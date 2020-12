A atriz Nicette Bruno morreu, este domingo, vítima de Covid-19 aos 87 anos, avança o Veja.A strela da televisão e do teatro estava internada desde o dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro.Um dos grandes êxitos da artista foi quando encarnou a personagem de Dona Benta no Sítio do Picapau Amarelo. Participou ainda no Meu Pé de Laranja Lima, Sétimo Sentido, Selva de Pedra, Rainha da Sucata entre outros.