Morreu a jornalista e ícone da TV brasileira Glória Maria

A jornalista e apresentadora de televisão brasileira Glória Maria morreu aos 73 anos, esta quinta-feira.Glória Maria estava internada num hospital no Rio de Janeiro, Brasil, a receber tratamento contra tumores cerebrais, avança o portal de notícias G1.

"No ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater tumores cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio", refere um comunicado divulgado pela TV Globo, a que o G1 teve acesso.

A jornalista deixa duas filhas, Maria e Laura. Estava afastada do programa "Globo Repórter", devido aos tratamentos que estava a fazer, e o último programa que apresentou foi no dia 5 de agosto de 2022. Era apresentadora do programa há 12 anos.