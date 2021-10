Morreu a mulher mais velha do Brasil e terceira do mundo aos 116 anos

A mulher mais idosa do Brasil, Francisca Celsa dos Santos, considerada a terceira pessoa mais velha do mundo, morreu aos 116 anos, anunciou no domingo a imprensa local.

A idosa morreu de pneumonia em Fortaleza, no estado do Ceará, na terça-feira, quando faltavam 16 dias para o 117.º aniversário, disse uma das netas, Fernanda Aliny Barroso Celsa, ao jornal Folha de São Paulo e ao portal de notícias G1.

A neta acrescentou que um dia antes de morrer, a brasileira foi reconhecida como a mulher mais velha da América Latina pelo Livro de Recordes Guinness.



Francisca viveu durante duas pandemias, a de Covid-19 e a da gripe espanhola, em 1818.