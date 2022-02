Cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor morreu esta terça-feira, em São Paulo, no Brasil, aos 81 anos.O jornalista estava internado desde dezembro do ano passado, no Hospital Sírio Libanês, no centro da cidade, após sofrer um AVC.Durante a madrugada, acabou por morrer devido a complicações relacionadas com o AVC, informou a família.Arnaldo Jabor iniciou a carreira cinematográfica na década de 1960. Em 1990 passou a ser conhecido do grande público com os seus comentários nos telejornais da TV Globo.