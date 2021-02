O ator canadiano, Christopher Plummer, conhecido pelo seu papel no filme "Música no Coração" morreu esta sexta-feira aos 91 anos.



"Chris era um homem extraordinário que amava profundamente e respeitava a sua profissão com grandes maneiras antiquadas, humor autodepreciativo e a música das palavras", afirmou o empresário do ator, Lou Pitt, ao Deadline.





Em atualização