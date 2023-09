Morreu Dianne Feinstein, senadora do Partido Democrata nos EUA

Dianne Feinstein, uma figura marcante do Partido Democrata dos EUA, morreu na noite desta quinta-feira aos 90 anos, disse uma fonte da família. Era a mulher que mais tempo ocupou o cargo no Senado dos EUA e votou ainda esta quinta-feira.Segundo a BBC, a democrata californiana foi confrontada, durante meses, com questões relacionadas com alegados problemas de memória e cognitivos e tinha anunciado anteriormente que tencionava reformar-se no final do próximo ano, mas resistiu aos crescentes apelos para que abandonasse o cargo.De acordo com a Reuters, Dianne Feinstein entrou para o Senado em 1992, depois de ganhar uma eleição especial, e foi reeleita cinco vezes, incluindo em 2018, tornando-se a senadora com mais tempo de serviço de sempre.Dianne tornou-se Presidente da Câmara de São Francisco em 1978, na sequência dos assassinatos do Presidente George Moscone e do Supervisor Harvey Milk.Era ainda presidente do Conselho de Supervisores do Condado de São Francisco quando Moscone e Milk foram mortos a tiro por um antigo supervisor, Dan White. Depois de ouvir os tiros, correu para o gabinete de Harvey Milk. Ao procurar o pulso dele, o seu dedo encontrou um buraco de bala.Dianne disse que o horror dessa experiência nunca a abandonou e que foi a autora da proibição federal das armas de assalto de tipo militar que durou de 1994 até à sua expiração em 2004.