Morreu Ed Asner, o ator que deu a voz a Carl Fredricksen no filme de animação Up! Altamente

Carl Fredricksen, em 2009.



O ator, de 91 anos, ficou conhecido por personagens como o

Morreu este domingo Ed Asner, o ator que fez a voz da personagem principal do filme de animação Up! Altamente,jornalista rude na clássica série de televisão "The Mary Tyler Moore Show" e o seu spinoff "Lou Grant" nas décadas de 1970 e 1980.Asner morreu em casa rodeado pela família, disse o seu assessor aos meios de comunicação.A família confirmou a morte no Twitter do ator: "Lamentamos dizer que nosso amado patriarca faleceu esta manhã pacificamente"."Palavras não podem expressar a tristeza que sentimos. Boa noite, pai. Nós amamos-te", disse a família.Asner era conhecido pela sua política liberal e a sua passagem como presidente do Screen Actors Guild na década de 1980, quando criticou o envolvimento dos EUA na América Central durante a administração de um chefe anterior do sindicato dos atores, o presidente Ronald Reagan.O ator conta com uma carreira de notável tendo representado até os 90 anos.