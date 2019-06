Morreu Guillermo Mordillo. Cartunista argentino tinha 86 anos

Guillermo Mordillo, ilustrador e cartunista argentino morreu este sábado à noite, aos 86 anos, na ilha de Maiorca, em Espanha, de acordo com o jornal espanhol El País.



A notícia da morte do cartunista foi confirmada por fontes próximas da família.

Mordillo, que era também humorista, morreu na sequência de uma indisposição enquanto estava a jantar com a família num restaurante na cidade turística de Palma Nova.



Mordillo nasceu na Argentina no dia 4 de agosto de 1932. Era casado com Amparo Camarasa, com quem teve dois filhos, Sebastién e Cécile.