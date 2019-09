Morreu Jacques Chirac, antigo presidente de França

Jacques Chirac, antigo presidente da França, morreu esta quinta-feira aos 86 anos, segundo avança a France Press.O ex-chefe de Estado francês estava hospitalizado no Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, devido a uma infeção pulmonar.Nascido a 29 de novembro de 1932, Jacques René Chirac foi o 22º presidente da República de França, cargo que ocupou em 1195 e onde se manteve durante 12 anos.Figura icónica da política de direta em França, foi membro dos partidos UDR (União dos Democratas pela República), do RPR (Reagrupamento pela República) e da UMP (União por um Movimento Popular).Terminou a sua carreira como membro do Conselho Constitucional.Em atualização