Morreu Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil

Joseph Safra nasceu em 1938 no Líbano, tendo viajado para o Brasil na década de 60 para continuar o negócio do pai, fundador do grupo.



Joseph Safra casou-se em 1969 com Vicky Sarfaty, com quem teve quatro filhos e 14 netos. Foi o grande impulsionadores do Grupo Safra um pouco por todo o mundo.