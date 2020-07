Morreu Kansai Yamamoto, o designer que vestiu David Bowie

O designer de moda japonês Kansai Yamamoto morreu na passada terça-feira, anunciou esta segunda-feira a sua empresa. Conhecido pelos modelos extravangantes, Yamamoto ficou famoso por desenvolver o guarda-roupa do cantor David Bowie.



Segundo o comunicado da empresa do designer, Yamamoto, que morreu de leucemia, teve um funeral privado mas a fonte não descarta a possibilidade de uma despedida pública.







Yamamoto nasceu em 1944 na cidade de Yokohama e entrou para a universidade para estudar engenharia. A sua vocação apareceria mais tarde.



Em 1971 tornou-se o primeiro designer japonês a realizar um desfile em Londres, no Reino Unido, onde usou temas tradicionais - como os desenhos do teatro kabuki – misturados com imagens arrojadas.

Mais tarde, depois de uma reunião com David Bowie em Nova Iorque o cantor convidou Yamamoto a criar o guarda-roupa para Ziggy Stardust, o alter ego camaleão do rock. O estilista também era próximo de Elton John e Stevie Wonder.