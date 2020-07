Morreu motorista de autocarro agredido após impedir grupo de entrar sem máscara

Morreu o motorista de um autocarro da rede Chronoplus em Bayonne, França, que foi violentamente agredido por várias pessoas este domingo e deixado morte cerebral.A notícia é avançada pela agência France-Presse que cita uma filha do motorista.O caso ocorreu este domingo quando a vítima, um homem com cerca de 50 anos, foi espancada e violentamente agredida na cabeça, cerca das 19h30 de domingo. Um suspeito de 30 anos foi preso e outras quatro pessoas foram detidas.Segundo as autoridades, o motorista foi espancado após recusar a entrada de um homem sem máscara que se fazia acompanhar do seu. O motorista pediu ainda a outros quatro passageiros para abandonarem a viatura por estarem sem máscara.