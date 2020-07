Morreu o compositor Ennio Morricone, um dos maiores nomes da música associada ao cinema

O compositor italiano Ennio Morricone morreu esta segunda-feira. Tinha 91 anos.De acordo com a agência italiana Ansa, o maestro que é um dos maiores nomes da música associado ao cinema, teria partido o fémur há alguns dias e acabou por morrer durante a noite numa clínica em Roma.Morricone trabalhou em quase todos os géneros de filmes - do horror à comédia - e algumas das suas melodias são talvez mais famosas do que os filmes para os quais ele as escreveu.É autor das músicas dos filmes "Era uma vez no Oeste", "Era uma vez na América", "Por um Punhado de Dólares" ou "Cinema Paraíso".