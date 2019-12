Morreu o ex-marido da princesa da Noruega aos 47 anos

NTB

Lamentamos que nossos netos tenham perdido seu amado pai".



Em comunicado o rei e rainha da Noruega afirmaram: "Foi com grande tristeza que a Rainha e eu recebemos a notícia da morte do Ari. O Ari era um bom amigo, um querido membro da nossa família e um tio incrível, com quem partilhamos muitos pequenos e grandes momentos.

Morreu Ari Behn, o ex-marido da princesa da Noruega, Märtha Luoise, na quarta-feira aos 47 anos. O escritor suicidou-se, e a morte foi confirmada pelo seu agente à agência de notíciasera visto como um parceiro controverso para a princesa Martha Louise, a única filha do rei Harald e da rainha Sonja.Ari Behn e Martha conheceram-se através da sua mãe, que era a professora de fisioterapia da princesa. Ele era conhecido como o autor do livro 'Sad as Hell', mas atraiu polémica e foi filmado em festas com prostitutas que consumiam drogas em Las Vegas.O casal teve três filhas - Maud, Leah e Emma - mas separou-se em 2016 e divorciou-se em 2017.