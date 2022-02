Morreu Paulinha Abelha, vocalista da banda brasileira Calcinha Preta

A cantora brasileira Paulinha Abelha morreu esta quarta-feira, aos 43 anos, em Aracaju, no Brasil.A vocalista da banda Calcinha Preta foi internada no passado dia 17 de fevereiro no Hospital Primavera na sequência de problemas renais. Paulinha sentiu dores fortes depois de uma tourné em São Paulo, segundo o portal G1.O estado de saúde da cantora agravou-se e a artista acabou por entrar em coma profundo.A morte foi anunciada pela unidade hospitalar, através de um comunicado, que revelou que as lesões neurológicas da cantora se agravaram nas últimas 24 horas, tendo provocado a morte cerebral.