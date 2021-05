Morreu Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto do Museu dos Coches e um dos maiores da arquitetura mundial. Mendes da Rocha tinha 92 anos e um vasto currículo de sucesso que se iniciou em 1955.O arquiteto brasileiro morreu na madrugada deste domingo em São Paulo, tendo a sua morte sido confirmada ao jornal Folha de São Paulo pelo filho.

Prémio Pritzker, em 2006, Leão de Ouro de carreira na Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2016, Paulo Mendes da Rocha nasceu em 1928, em Vitória, no estado brasileiro do Espírito Santo.

Concluiu o curso de Arquitetura em 1954, em São Paulo, cidade onde começou a exercer e onde três anos mais tarde, conquistou o Grande Prémio da Bienal, com o edifício do Ginásio do Clube Atlântico Paulista.

Em 1969, coassinou o Pavilhão Oficial do Brasil, na Expo 70, em Osaka, no Japão, e esteve entre os finalistas do concurso para o Centro Cultural Georges Pompidou, em Paris (1971).

O Museu Brasileiro de Escultura, em São Paulo (1987), nomeado para a primeira edição do Prémio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana, e o restauro da Pinacoteca do Estado de São Paulo, com que conquistou o galardão, em 2000, estão entre os seus principais projetos, assim como o Museu de Arte de Campinas (1989), o conjunto arquitetónico do Cais das Artes, em Vitória, e a reforma da Estação da Luz, em São Paulo, convertida em Museu da Língua Portuguesa (2006).

Paulo Mendes da Rocha é primeiro sócio honorário da Casa da Arquitetura. Fez parte da mostra coletiva "Infinito Vão -- 90 Anos de Arquitetura Brasileira", em 2018, neste centro português, e mostrou "Duas Casas de Paulo Mendes da Rocha", em 2018-2019.