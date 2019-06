Morreu Sônia Guedes, atriz brasileira da série infantil 'Chiquititas'

A atriz brasileira Sônia Guedes, de 86 anos, morreu esta segunda-feira à noite em São Paulo, no Brasil, na sequência de um cancro, segundo avança a imprensa brasileira, que cita a sua assessoria de imprensa.De acordo com o site G1, o velório da atriz, conhecida por participar na série infantil Chiquititas em 2013, aconteceu durante a manhã desta terça-feira.Para além da sua participação nesta série, Sônia Guedes celebrizou-se também pelas suas participações em novelas como 'Razão de Viver', em 1983, 'Coração de Estudante', em 2002 e 'Mulheres Apaixonadas', em 2003.O enterro do corpo da atriz será feito em Paranapiacaba, na cidade de Santo André.