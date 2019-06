Morreu a atriz Gabi Costa da série brasileira 'Malhação'. Tinha 33 anos

Morreu aos 33 anos a atriz brasileira Gabi Costa vítima de paragem cardiorrespiratória, segundo confirma a assessoria de imprensa da atriz.





O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Gabi foi internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, ao início da tarde deste domingo, após ser encontrada inconsciente dentro de casa.De acordo com a assessoria de imprensa, citada pelo jornal brasileiro Globo, assim que a jovem chegou à unidade hospitalar, sofreu uma paragem cardiorrespiratória e não resistiu.