Morreu Sudan, o último macho de rinoceronte branco do norte

Animal de 45 anos foi abatido por estar muito doente. Só restam vivas duas fêmeas.

Por J.C.M. | 09:21

Sudan, o último exemplar macho da espécie rinoceronte branco do norte morreu esta terça-feira. Restam agora duas fêmeas. O rinoceronte vivia numa reserva no Quénia e estava doente há vários meses. Muito enfraquecido, nos últimos tempos já não conseguia manter-se em pé.



Por estar muito debilitado, os responsáveis do parque decidiram abater o animal de 45 anos, avançou em comunicado o projeto de conservação Ol Pejeta. Antes, foi retirada uma cópia do material genético do rinoceronte na esperança de que os avanços da ciência possam um dia permitir reviver a espécie condenada à extinção. Restam atualmente apenas duas fêmeas de rinoceronte branco do norte, ambas descendentes do macho que agora morreu.



Sudan deve o seu nome ao país onde nasceu, o Sudão, em 1973. Capturado em meio selvagem com dois anos, viveu a maior parte da vida no zoo de Dver Kralove, na República Checa.



Em 2009, data em que a espécie foi declarada extinta em meio selvagem, Sudan foi levado para o Quénia, onde viveu com as duas últimas fêmeas da espécie, Najin, de 27 anos e Fatu, de 17. Em 2017, os conservacionistas inscreveram Sudan no site de encontros Tinder, numa tentativa de ajudar a financiar um tratamento de fertilidade avaliado em 8,5 milhões de euros.



Estão em curso projetos de fertilização in vitro, na tentativa de fazer nascer novos exemplares da espécie. Mas o sémen de Sudan e os ovos das últimas fêmeas terão de ser implantados em rinocerontes brancos do sul, uma subespécie parecida com a que está agora à beira da extinção. O preço a que eram vendidos os chifres dos rinocerontes brancos do norte é uma das causas apontadas da caça extrema, que levou a espécie ao risco eminente de desaparecer.