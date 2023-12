O ator britânico, Tom Wilkinson, morreu, este sábado, aos 75 anos, avança a Sky News. A informação foi confirmada pela família.Tom Wilkinson, nomeado para os óscares por duas vezes, ficou conhecido pela participação na comédia "The Full Monty" de 1997. Fez igualmente parte do elenco da comédia romântica Shakespeare In Love, em 1998 e em 2005 em "Batman Begins".