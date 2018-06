Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu velocista polaca três vezes campeã olímpica

Irena Szewinska era conhecida por 'rainha do print' polaca.

10:52

Irena Szewinska, conhecida como a 'rainha do sprint' da Polónia e vencedora de sete medalhas em Jogos Olímpicos, três delas de ouro, morreu na sexta-feira em Varsóvia, com 72 anos, anunciou o seu marido e antigo treinador.



"Irena morreu às 23h30, em Varsóvia, no hospital militar. Ela lutava há muito tempo contra um cancro, mas tinha estado relativamente bem nos últimos dias", disse Janusz Szewinski à agência polaca PAP.



Como atleta, Irena Szewinska, que foi Irena Kirszenstein até ao casamento, participou em cinco edições dos Jogos Olímpicos, de 1964 a 1980, nas quais conquistou três medalhas de ouro, duas de prata e outras tantas de bronze.



Os títulos olímpicos foram arrebatados nos 4x100 metros, em 1964, nos 200 metros, em 1968, e nos 400 metros, em 1976, sendo que também ganhou 'metais' nos 100 metros e no salto em comprimento.



A polaca colecionou ainda sete títulos europeus, dois dos quais em pista coberta.