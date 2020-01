Milhares de iraquianos gritaram este sábado "Morte à América", no cortejo fúnebre do principal general iraniano, Qassem Soleimani, e de um chefe paramilitar iraquiano, mortos na sexta-feira num ataque aéreo dos Estados Unidos ordenado por Donald Trump.

As cerimónias fúnebres realizaram-se no distrito de Kazimiya, no norte de Bagdad, que abriga um famoso santuário xiita. De acordo com agências internacionais, muitos dos presentes estavam vestidos de preto e levavam consigo bandeiras iraquianas e bandeiras de milícias apoiadas pelo Irão.





em Bagdad, capital do Iraque.



Um porta-voz de uma força militar dos EUA contra o Daesh no Iraque e na Síria negou a existência do ataque aéreo anteriormente reportado pelas Forças de Mobilização Popular do Iraque.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020

As forças armadas do Iraque anunciaram, este sábado, que não houve qualquer ataque aéreo contra as Forças de Mobilização Popular do Iraque (PMF)







Na noite desta sexta-feira os militares iraquianos anunciaram que três viaturas que transportavam membros de alto nível das Forças de Mobilização Popular do Iraque, um grupo de milícias iraquianas apoiadas pelo Irão, foram atingidas por um ataque aéreo dos EUA durante uma viagem. Os carros teriam sido atingidos nos arredores da capital iraniana, no distrito de al-Taji, e tinham sido mortas pelo menos seis pessoas e feridas três.