Morte de jovem "intocável" após violação coletiva gera indignação na Índia

A morte esta terça-feira de uma jovem "intocável" ("dalit") - pertencente a um grupo de pessoas que está à margem do sistema de castas hindu - depois de ser violada por um grupo de homens desencadeou uma onda de indignação na Índia.

A vítima, de 19 anos, estava hospitalizada desde que foi violada por quatro homens em 14 de setembro, na vila de Hathras, no Estado de Uttar Pradesh.

No dia da agressão, a jovem havia saído com a mãe para o campo e, no momento em que ambas se separaram, os agressores arrastaram a vítima para um lugar escondido, onde a violaram e a tentaram estrangular, segundo a versão da família da jovem num depoimento dado à polícia de Hathras.