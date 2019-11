A polícia de Paris disparou gás lacrimogéneo na manhã deste sábado para afastar um grupo de manifestantes do Movimento Coletes Amarelos a noroeste de Paris.Os confrontos entre manifestantes e polícia aconteceram quando estes se preparavam para marchar pela cidade em direção à Gare d' Austerlitz, no sul da cidade de Paris.Segundo avança a agência Reuters, as autoridades interviram para impedir que alguns manifestantes ocupassem o perímetro de estradas da periferia da capital francesa.

O jornal francês Le Figaro avança com um número 41 detenções até ao momento.



O Movimento Coletes Amarelos completa este sábado um ano de intensas e violentas ações de protesto antigovernamentais.



As manifestações começaram originalmente devido a aumentos nos preços dos combustíveis e ao alto custo de vida, mas tornaram-se rapidamente num movimento mais amplo contra o presidente Emmanuel Macron.



Os protestos perderam força nos últimos meses, passando de dezenas de milhares de participantes para apenas alguns milhares.



No seu auge, no final de 2018, o movimento cresceu até 300 mil pessoas.