Movimento Olímpico doa um milhão de dólares para áreas afetadas pelo terramoto

O Movimento Olímpico anunciou esta sexta-feira a criação de um fundo de emergência de um milhão de dólares (937 mil euros) para auxiliar a comunidade olímpica, refugiados e deslocados em áreas afetadas pelo terramoto na Turquia e na Síria.

Alguns dos organismos que integram o Movimento Olímpico anunciaram as suas doações, como o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Conselho Olímpico da Ásia (OCA), que vão doar 250 mil dólares cada, os Comités Olímpicos Europeus (EOC), cujo donativo ascende a 250 mil euros, e a Fundação Refúgio Olímpico (ORF), que disponibilizará uma quantia adicional de 260 mil dólares para assistência de emergência imediata à população local e refugiados na Turquia.

"É com grande tristeza que soubemos da trágica perda de vidas e da devastação causada pelo terramoto que atingiu a região sudeste da Turquia e da Síria. Infelizmente, há vários atletas e membros da comunidade olímpica entre as vítimas, enquanto muitos outros perderam as suas casas e a infraestrutura desportiva foi fortemente danificada", disse o presidente do COI, Thomas Bach.

A assistência de emergência será, segundo Bach, canalizada na Turquia através da Olympic Refuge Foundation e respetivos parceiros locais, enquanto, na Síria, o Movimento Olímpico trabalhará com ONG's internacionais e agências da ONU que tenham acesso às áreas afetadas, nas quais a necessidade imediata são alimentos, remédios e tendas.

Entretanto, a UEFA doou esta sexta-feira 200 mil euros para ajudar no trabalho de socorro após o terramoto na Turquia, país que sediará a final da Liga dos Campeões em junho.

A entidade que superintende o futebol europeu também se comprometeu a organizar mais iniciativas para arrecadação de fundos nos dias que antecederem a final, marcada para 10 de junho, em Istambul, além de estar a coordenar com as 55 federações filiadas a criação de um fundo de ajuda para desastres naturais.

As doações iniciais incluíram 150.000 euros da UEFA para a Federação Turca de Futebol e 50.000 euros para a Fundação da UEFA para instituições de caridade para crianças, com o objetivo de apoiar duas organizações que trabalham na área do terramoto que ocorreu no sul da Turquia e na Síria.

A UEFA determinou que seja respeitado um minuto de silêncio antes dos jogos da próxima semana na Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga da Conferência Europa -- um dos jogos do 'play-off' desta última competição decorrerá na Turquia, com o Trabzonspor a receber o Basileia, da Suíça -- e que os jogadores usem braçadeiras pretas.

A Síria e a Turquia foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.

Os sismos já provocaram mais de 21 mil mortos, dos quais cerca de 19.400 na Turquia e pelo menos 3.380 na Síria.