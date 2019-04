MP pede aumento de segunda pena para Lula da Silva no caso Lava Jato

Antigo presidente do Brasil está preso desde dia sete de abril de 2018.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:06

Os membros do Ministério Público ligados à operação anti-corrupção Lava Jato instauraram na justiça um pedido para que a segunda pena aplicada ao ex-presidente Lula da Silva seja aumentada.



Lula, que já cumpre uma pena inicial de 12 anos e um mês de prisão no sul do Brasil, foi condenado novamente no passado mês de fevereiro num outro processo, desta vez a mais 12 anos e 11 meses, igualmente por corrupção.

Na segunda sentença, a juíza Carolina Hardt condenou Lula por três crimes de corrupção passiva e dois de branqueamento de capitais, por ter recebido de três empresas diferentes como "luvas" uma quinta em Atibaia, na cidade de São Paulo.



O Ministério Público, no entanto, quer que a segunda instância da justiça, a que o processo foi remetido e o deve analisar em breve, condene o antigo presidente por oito crimes de corrupção e 45 de branqueamento de capitais, o que aumentaria a pena.



Quem vai tomar a decisão serão os juízes do Tribunal Regional Federal da 4. Região, TRF-4, que analisam na segunda instância os processos relativos à Lava Jato.



Foi o TRF-4 que em janeiro do ano passado aumentou para 12 anos e um mês a primeira pena de Lula, que inicialmente, em julho de 2017, tinha sido condenado pelo então juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses por ter recebido, também como "Luvas", um apartamento triplex numa famosa praia no litoral de São Paulo.



Recorde-se que Lula da Silva está preso desde o dia sete de abril de 2018 numa sala especial da sede da Polícia Federal, na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná e, a menos que consiga alguma decisão favorável nos tribunais superiores, deverá ficar preso ainda por muito tempo.



Lula ele tem perdido todos os recursos que interpôs a vários tribunais contra a condenação inicial, e só começará a cumprir a segunda após o final da primeira.