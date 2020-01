"Muitas vezes perdemos a paciência": Papa Francisco pede desculpa por ter batido na mão de fiel

O Papa Francisco pediu esta quarta-feira desculpas, antes da tradicional oração do Angelus, por ter "perdido a paciência" na noite anterior contra uma fiel asiática que apertou a sua mão com muita força durante um percurso junto a uma multidão.

"Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado ontem [terça-feira]", disse o chefe da Igreja Católica, da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano.

O pedido de desculpas ocorre depois das imagens do incidente terem sido partilhadas na Internet e visualizadas por centenas de milhares de vezes nas redes sociais, nas quais se vê o Papa Francisco a reagir, na noite de terça-feira, com irritação a um aperto de mão excessivamente enérgico de uma fiel, depois das vésperas do último dia do ano de 2019 na Praça de São Pedro.