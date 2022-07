Mulher acorda do coma ao final de dois anos e identifica irmão agressor

Após ter acordado, a mulher respondeu a perguntas de sim ou não, fornecendo provas para a polícia prender o irmão. Daniel foi acusado de tentativa de homicídio. Segundo a CNN, a mulher está consciente, mas incapaz de manter um diálogo.



Leia também Homem mata irmão por acidente ao tentar disparar contra urso Após ter acordado, a mulher respondeu a perguntas de sim ou não, fornecendo provas para a polícia prender o irmão. Daniel foi acusado de tentativa de homicídio. Segundo a CNN, a mulher está consciente, mas incapaz de manter um diálogo.

Uma mulher acordou de um coma de dois anos e identificou o irmão como agressor. Wanda Palmer, de 51 anos, acusou o próprio irmão de a atacar em sua casa em Cottageville, Estados Unidos da América. De acordo com as autoridades, as agressões ocorreram em junho de 2020.Segundo a CNN International, o Xerife do Condado de Jackson, Ross Mellinger, afirmou, em comunicado, que Palmer foi "atacada e deixada para morrer". A polícia encontrou a mulher numa "posição vertical" no sofá com ferimentos graves causados por um machado. Ross Mellinger admitiu que as autoridades pensavam que a mulher estava morta, mas aperceberam-se de que ainda respirava.Uma testemunha relatou ter visto o irmão de Palmer, Daniel, na varanda por volta da meia-noite, na noite anterior à descoberta. A polícia investigou várias pessoas mas nunca conseguiu acusar ninguém. A arma do crime não foi recuperada.