Homem mata irmão por acidente ao tentar disparar contra urso

homem "relatou que matou acidentalmente o irmão enquanto carregava uma arma porque havia um urso na sua propriedade", revelou o Departamento do Xerife do Condado de Josephine, esta quarta-feira.Está a decorrer uma investigação sobre o caso, no entanto, "parece que a pessoa que telefonou acabou com a própria vida depois de contactar o número de emergência", referiu a polícia de Oregon.

