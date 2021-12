Sobe para quatro o número de vítimas mortais em tiroteio em escola secundária nos EUA

Um jovem de 17 anos, ferido durante um tiroteio esta terça-feira na Oxford High School, nos EUA , é a mais recente vítima mortal do incidente.Justin Shilling morreu esta quarta-feira no McLaren Oakland Hospital, em Pontiac, revelaram as autoridades, citadas pela NBC News.O número de vítimas mortais sobe assim para quatro, depois da polícia ter confirmado a morte de três estudantes da escola: Hana St. Juliana, de 14 anos, Madisyn Baldwin de 17 e Tate Myre de 16. Incidente provocou ainda vários feridos.Um adolescente de 15 anos abriu fogo na escola secundária no estado norte-americano do Michigan. O suspeito, que foi detido ainda esta terça-feira, usou uma arma comprada na 'Black Friday' dias nates pelo pai.