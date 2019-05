Mulher apaixona-se por sem-abrigo e muda-lhe a vida

Uma mulher de 38 anos, Katie Nicol, conheceu o seu atual companheiro em circunstâncias pouco comuns. Jon Haynes foi 'engatado' por Katie quando vivia nas ruas.



A mulher de Grimsby, em Inglaterra, afirma que foi "química instantânea" quando viu Jon, apesar deste ser sem-abrigo. Começou por ir ter com o sem-abrigo e sentava-se ao lado dele no sítio onde este costumava ficar, perto de uma gelataria.



Com o passar dos dias, o casal apaixonou-se e começaram a trocar cartas de amor. Jon costumava escrever-lhe poemas e Katie convida-o para ir jantar a sua casa e preparava comida caseira.



Jon Haynes era viciado em heroína e uma droga conhecida por Spice. Durante 18 meses viveu nas ruas até conhecer Katie.



Inicialmente viveu numa tenda perto da praia, onde era agredido, e posteriormente passou a viver perto de uma gelataria. O dono do estabelecimento ajudava-o a conseguir sobreviver naquelas condições.



Katie quis conhecer a história de Jon e este assumiu querer mudar de vida. Juntos trabalharam para que Jon conseguisse cumprir o seu objetivo.



Em apenas três meses, o par começou a namorar oficialmente e Jon, de 31 anos, mudou de vida. Atualmente conta com uma casa própria e trabalha.



Katie e Jon celebram já oito meses de namoro.