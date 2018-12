Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher cega que sofre de condição rara tem desejo incontrolável de comer beatas de cigarro

Mãe de 42 anos sofre de um distúrbio alimentar que a faz desejar comer coisas que não são alimentos.

Karen Kaheni, de 42 anos, sofre de uma desordem alimentar que a faz ter vontade de comer as pontas de cigarros usados. Todos os dias, a mulher come pelo menos oito beatas, fazendo com que o seu organismo tenha reações adversas, como diarreia. Para além de tudo isto, a mulher sofre ainda de cegueira parcial de um dos olhos.



Todas as noites a mulher satisfaz o seu desejo, no mínimo insólito, de comer as beatas enquanto assiste televisão. Outra das vontades estranhas de Karen é a de comer giz, afirmando que isso ajuda a diminuir a sua vontade de mastigar as beatas dos cigarros.



Karen, mãe de dois filhos, sofre do distúrbio alimentar Pica, que faz com que as pessoas anseiem comer coisas que não são alimentos. "É muito embaraçoso e eu não faço ideia porque sofro disto. Não é o sabor do tabaco e do giz que me faz ter vontade de comer, mas sim a textura", afirma a mulher.



Em declarações à imprensa britânica, a mulher assume que quando não consegue satisfazer os seus desejos fica bastante agitada e a sentir tremores. "É um verdadeiro vicío", conta.



A mulher recorda-se da vontade que teve de comer giz quando estava grávida da sua filha mais nova, hoje com 21 anos. No entanto, essa vontade desapareceu até ao ano passado, quando a mulher foi atacada de novo por esse estranho impulso.



"Por causa da minha cegueira tenho de ter muito cuidado com o sítio onde coloco os cigarros, para não correr o risco de comer a casa. Daí, apago-os na água para que o fogo se extinga imediatamente. Mas, uma noite, enquanto via televisão, pensei: 'Porque não experimentar comer uma'"?, explicou.



Karen, que fuma ainda entre 60 a 80 cigarros por dia, começou a sofrer de problemas constantes derivados dos seus hábitos alimentares, tais como diarreia.