Mulher chinesa finge que tem tosse e diz ter estado em Wuhan para afastar violador

Uma mulher chinesa conseguiu afastar um alegado violador ao fingir que tinha tosse. A mulher aproveitou o facto da China estar sob alerta devido ao surto de coronavírus e disse ao homem que a tentava atacar ser de Wuhan.



O suspeito, identificado pela polícia como Xiao, de 25 anos, entrou dentro do quarto da vítima na passada sexta-feira em Jingshan, perto de Wuhan.





Quando tentou atacá-la, a mulher, em desespero, tossiu e disse que tinha acabado de regressar de Wuhan e estava infetada. "Estou sozinha em casa porque estou em quarentena", disparou para o alegado agressor.

Após ouvir o que Yi, a vítima, disse, Xiao assustou-se e fugiu. O homem aproveitou para roubar cerca de 390 euros em dinheiro que a mulher tinha em casa.



Xiao, é um morador local, segundo as autoridades. Teria abandonado a família naquela noite e não tinha dinheiro. O suspeito entrou na casa de Yi com o objetivo de roubar mas, ao ver a mulher sozinha, decidiu atacá-la.



Esta, após o suspeito se ter colocado em fuga, chamou a polícia que iniciou buscas na área. As buscas foram dificultadas uma vez que os habitantes locais usam máscaras para se protegerem, mas o suspeito acabou por ser detido.