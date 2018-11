Mulher com cancro é confundida com homossexual e acaba agredida

Vítima passeava com a mãe quando foi empurrada e gozada por um desconhecido.

Uma mulher de 31 anos, residente no Rio de Janeiro, no Brasil, estava a passear com a mãe quando foi confundida com um homem homossexual e agredida por um desconhecido no passado sábado. Um outro homem que estava a passar no local defendeu a rapariga e afastou o agressor, impedindo que o episódio de violência subisse de tom.

"Empurrou-me no ombro e gozou comigo, chegou mesmo a ofender-me’", relatou ao site Universa Uol.

A professora Débora Lourenço perdeu o cabelo durante um tratamento contra o cancro da mama e acredita que a careca tenha feito com que o homem a confundisse com um homossexual.

A história foi partilhada pelo marido de Débora, o jornalista Jorge Lourenço, nas redes sociais.

"Infelizmente, vivo no meio de gente imbecil que relativiza machismo, homofobia e transfobia. Homens inseguros ou fundamentalistas religiosos que normalizam o discurso de ódio, o tipo de coisa que permite que atos como este continuem a repetir-se", disse Jorge Lourenço.

Débora afirma que vai denunciar a agressão às autoridades.

"O que aconteceu comigo é injusto, assim como é injusto que aconteça com quem ama outra pessoa do mesmo sexo ou aparenta fazê-lo para a sociedade", concluiu a educadora.