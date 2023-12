Kelsey nasceu com dois úteros e, esta semana, deu à luz duas gémeas, que estavam alojadas em cada uma das cavidades uterinas. Depois de 20 horas de trabalho de parto, Kelsey Hatcher, de 32 anos, deu à luz uma filha na terça-feira e uma segunda na quarta-feira, no Hospital da Universidade do Alabama em Birmingham (UAB), em Inglaterra.Ao anunciar a chegada das suas "bebés milagrosas" nas redes sociais, Kelsey Hatcher saudou os médicos como "incríveis".O parto de Hatcher foi induzido às 39 semanas e exigiu o dobro da monitorização e o dobro do pessoal, informa a Universidade do Alabama em Birmingham.Foi em maio que a jovem mãe, de 32 anos, do Alabama (EUA), soube que estava grávida de gémeos e que cada feto tinha o seu próprio útero.