Mulher contrata fotógrafa para parto do filho morto

Sarah afirma que as imagens ajudam a lidar com a perda.

15:50

Sarah Jade estava grávida de 30 semanas quando descobriu que o segundo filho, Aksel, tinha falecido antes do nascimento. O parto era um dos momentos mais aguardados pela futura mãe norte-americana, que decidiu contratar a conceituada fotógrafa, Lacey Barrat, para capturar "um dos momentos mais traumáticos da sua vida".

A mulher descobriu durante uma consulta de rotina que o filho estava com problemas no desenvolvimento cerebral e duas semanas depois, o batimento cardíaco do menino não foi registado.

Uma vez que a gestação já ia em estado avançado, Sarah foi obrigada a dar à luz o nado-morto.

Segundo o jornal Metro, a norte-americana tomou a decisão de registar o momento com o intuito de o tornar menos penoso e apoiar no processo de luto.

Lacey, responsável pelas imagens, acredita que a partilha de um momento tão intimo como a maternidade deve ser discutido assim como o lado "menos glamoroso " – dor, depressões e emoções.

"Eu queria um parto bonito. Mas quando soubemos o que iria resultar deste nascimento, eu insisti em capturar o momento", afirmou Sarah.

A mulher admite que o processo foi difícil, mas insistiu em segurar Aksel, "pela primeira e última vez" e apresentar o nado-morto ao irmão de três anos.

"Estamos a tentar viver um dia de cada vez e seguir com a nossa vida", declarou a mãe que revê as fotos sempre que precisa de coragem para enfrentar o momento que descreve como "um dos mais traumáticos da sua vida".