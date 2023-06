Mulher dada como morta acorda no caixão durante o velório no Equador

Uma mulher, de 76 anos, surpreendeu tudo e todos quando cerca de cinco horas depois do início do seu velório acordou e começou a bater no caixão. Os familiares presentes na cerimónia fúnebre verificaram a situação e puderam aperceber-se de que a idosa estava viva e a respirar intensamente.Bella Montoya, uma enfermeira reformada, tinha dado entrada no hospital de Babahoyo, no Equador, na sexta-feira, depois de sofrer um AVC. Esteve nos cuidados intensivos e os médicos não viam um bom prognóstico.A idosa foi declarada morta depois de não reagir a trabalhos de reanimação. De acordo com AP News, Bella Montoya foi levada para uma sala de emergência e, horas depois, dada como morta.O Ministério de Saúde do Equador está a investigar os médicos e restantes profissionais de saúde envolvidos no caso. Uma comissão técnica foi formada para rever como aquela unidade hospitalar emite certidões de óbito.O estado de saúde da idosa é ainda grave.