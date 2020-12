Mulher de 104 anos recebe vacina contra a Covid-19 como prenda de aniversário

Uma mulher de 104 anos confinada há vários meses num lar do Reino Unido 'voltou a sorrir' depois de ter sido uma das primeiras pessoas a receber a vacina contra a Covid-19.Cathy Thom tornou-se numa das pessoas mais velhas a ser vacinada contra o novo coronavírus. Foi ama durante toda a vida e viveu sozinha até fazer 102, quando uma queda a levou a decidir ir viver para um lar.Sem companheiro e sem filhos, Cathy tem mais de uma dezena de sobrinhas que ainda mantêm contacto com ela. Uma das sobrinhas, hoje com 41 anos, refere mesmo o espírito de luta de Cathy: "Nasceu em 1916, viveu duas guerras mundiais, a gripe espanhola, a gripo de Hong Kong e agora a Covid. Ela é uma lutadora".Cathy mantém ainda todas as valências apesar de apresentar alguns problemas de visão que a têm vindo a afetar.No Reino Unido, já foram administradas cerca de 18 mil vacinas às pessoas prioritárias e a profissionais de saúde.