Mulher de 21 anos alega fazer sexo todos os dias com o namorado de 74 anos

Jovem vai participar em reality show e promete continuar relações sexuais com o companheiro para provar que o amor entre os dois é real.

20:59

Milijana Bogdanovic, de 21 anos, alega que faz sexo com o namorado e noivo Milojko Bozic, de 74 anos, todos os dias. A morena e o homem de cabelos grisalhos entraram agora num reality show e prometem continuar a ter relações sexuais todos os dias para provar que o amor entre os dois é real.



O casal, com uma diferença de idade de 53 anos, moram na vila de Pilatovici, no município de Pozega, na Sérvia, e estão a participar num programa para casais com o nome 'Parovi'.

Milijana e Milojko garantem ter uma vida sexual muito ativa sem necessidade de recorrer a medicamentos como o Viagra, no entanto, a posição missionário está fora de questão devido aos problemas cardíacos do idoso.



O casal afirma que vai continuar a ter sexo durante o seu tempo no programa uma vez que estão desesperados para começar uma família.

"Os homens do programa são na maioria jovens. Eles não têm cabelos grisalhos ou usam óculos. Por isso, eles não têm hipótese comigo" alega a jovem.



Milijana diz que adora ter relações sexuais com o seu companheiro e que o único impedimento que têm na sua vida íntima são as ordens do médico.



Milojko tem três filhos, com idades entre 40, 35 e 30 anos, do primeiro casamento, e dois netos, com idades entre 13 e 11 anos.



O casal planeia casar-se em setembro, mas terá de o fazer pelo registo civil uma vez que a igreja local nega-lhe o casamento por terem uma diferença de idade de mais de 15 anos.