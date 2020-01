Mulher de 24 anos tem mais de 50 orgasmos por dia: "Já pensei em suicidar-me"

Amanda Gryce, uma jovem de 24 anos, sofre de uma condição de saúde rara que faz com que tenha múltiplos orgasmos por dia. A jovem padece de Síndrome da Excitação Sexual Persistente, uma doença considerada muito rara, desde os seis anos de idade."Acontece-me a qualquer hora e em qualquer lugar. Posso ter 50 orgasmos por dia e por hora chegam a ser quase 10. Qualquer que seja o estímulo pode desencadear um orgasmo, até mesmo o barulho de um carro", revelou a mulher em entrevista ao The Sun.Amanda conta que desde que conheceu o namorado ainda não tiveram relações sexuais, uma vez que foi aconselhada pelo médico a não o fazer para não interromper o tratamento. "Acontece-me ter orgasmos até quando estou com os meus amigos...na verdade podia ser pior, não é uma doença que me vai matar. Só tenho de fingir que não se passa nada e aprender a viver com isto", explica a mulher.Recentemente, a jovem descobriu que pode aliviar os sintomas através de exercícios de meditação e relaxamento. "Há coisas que posso fazer para diminuir a quantidade de orgasmos, mesmo que ainda assim sejam constantes. (...) Assumir o controlo do distúrbio, em vez de tentar controlá-lo, é um sonho tornado realidade", explica.