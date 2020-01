Mulher de 44 anos aguarda chegada do 22º filho

Sue Radford, uma mulher de 44 anos, encontra-se à espera do seu 22º filho com nascimento prevista para abril deste ano. Esta, que é considerada a maior família do Reino Unido, afirma gastar mais de 400 euros semanais em alimentação.Sue e Noel Radford não faziam intenções de aumentar a família após a chegada do último membro em 2018, porém os planos mudaram. A mãe, que espera dar à luz o seu 22º filho em abril deste ano, contou que até agora esta tem sido a gravidez mais 'stressante' e que a sua barriga não cresceu tanto em comparação com as 21 anteriores.Os filhos de Sue e Noel Radford têm idades compreendidas entre os 30 anos e os 12 meses. Sophie, a segunda filha mais velha, já presenteou os pais com três netos.Esta família pouco convencional ficou conhecida pelos vídeos que partilham no Youtube a relatar o seu dia a dia num apartamento com 10 quartos em Morecombe, Lancashire, Reino Unido. O abono familiar que recebem equivale a 190 euros semanais e, além destes extras financeiros, a família detém uma padaria.Relativamente à vertente financeira, os pais explicam que são gastos, semanalmente, mais de 400 euros em alimentos e, em média, são lavados 18 quilos de roupa diariamente. De acordo com a mãe das 21 crianças, três horas noturnas são ocupadas diariamente a arrumar a casa, de forma a facilitar a vida de todos os que nela habitam.Além destes gastos, Sue explica em alguns dos seus videos que se todos forem jantar fora a conta facilmente excede os 180 euros.A nível de férias, os Radford foram em 2019 para a Flórida e planeiam visitar este ano a Holanda. A mãe das 21 crianças afirma que fazer as malas se assemelha a uma 'operação militar' onde se responsabiliza em estruturar todo o vestuário e malas dos filhos mais novos.De momento, apenas os dois filhos mais velhos, de 30 e 25 anos, já não vivem em casa dos pais.