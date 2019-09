Mulher dá à luz uma menina depois de ter dez filhos rapazes

Alexis Brett, uma mulher de 39 anos da Grã-Bretanha, conseguiu, ao fim de dez tentativas, dar à luz uma menina. Desengane-se se acha que esta mulher tentou engravidar dez vezes e não conseguiu. Na verdade Alexis já tem dez filhos rapazes.

O novo membro da família nasceu no passado dia 26 de agosto. Ao jornal britânico The Mirror, Alexis contou que estava "na lua". "Esperava que me dissessem que ia ter outro menino, mas quando descobri que era uma menina a minha cara mudou. Fiquei chocada, mas muito feliz", disse.

A bebé chama-se Cameron e já se destaca entre os irmãos, com idades compreendidas entre os dois e os 17 anos. David, o pai e chefe de família, confessou que agora os filhos rapazes até se "comportam melhor". "Querem todos ajudar" nas tarefas com a menina", desvendou.

Para o casal de Dingwall, nas Terras Altas da Escócia, a chegada de Cameron marca um término na família. David e Alexis não querem ter mais filhos. "Eu já tinha dito isto na última vez [e Alexis voltou a engravidar de Cameron], mas agora digo-o mesmo a sério", brincou a mãe.

Ao jornal britânico, Alexis contou ainda que descobriu que estava grávida na véspera de Natal do ano passado. A família estava com uma virose e, no caso de Alexis, o problema estava a demorar a ficar resolvido. Foi por causa disso que Alexis fez um teste de gravidez, que deu resultado positivo.

Decidiram querer saber o sexo do bebé antes do nascimento [no caso dos rapazes nunca quiseram saber] e quando fizeram uma ecografia, tiveram a surpresa desejada: estava uma menina a caminho.