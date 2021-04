Mulher de 63 anos aprende a ler durante aulas 'online' do neto

Foi durante a pandemia de Covid-19, em 2020, que Marlene Hinckel,

de 63 anos, conseguiu aprender a ler as primeiras palavras durante toda a sua vida. A mulher, de

aproveitou as visitas diárias da filha e do neto, de 7 anos, para acompanhar as aulas à distância do menino, que estava em processo de aprendizagem de leitura.



Em 2019, Marlene matriculou-se e começou a ter aulas na Educação para Jovens e Adultos (EJA). Segundo a filha, Karina Hinckel, citada pelo portal G1, a EJA despertou na mãe a vontade de estudar, pois tinha contacto presencial com mais alunos da mesma faixa etária, mas com o aparecimento da Covid-19, o desejo ficou para trás com a dificuldade de acompanhar as aulas à distância.



Em 2020, com o filho em casa devido à Covid-19, Karina despediu-se do trabalho e começou a dedicar-se a ajudá-lo nos estudos e também à mãe.

Era na casa de Marlene que o menino assistia às aulas 'online' e o apoio que Karina dava ao filho, dava também à mãe e até usavam o mesmo material escolar.



Para Marlene, até fazer compras no supermercado era difícil porque, segundo conta a própria ao portal G1, não conseguia diferenciar a embalagem do champô e do condicionador.



Atualmente, a mulher já consegue ler algumas palavras e continua a investir na aprendizagem.







Florianópolis, Brasil,