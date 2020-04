Mulher de 68 anos dá à luz gémeos

Uma mulher nigeriana de 68 anos deu à luz um menino e uma menina, gémeos, após passar por três procedimentos de fertilização in vitro.O marido, Noah Adenuga, de 77 anos, confessou à CNN que o casal nigeriano já desejava ter um bebé há imensos anos. O homem disse que, apesar das diversas tentativas fracassadas, o casal nunca desistiu do sonho.Os bebés nasceram através de cesariana às 37 semanas, na passada terça-feira, no Hospital Universitário de Lagos, na Nigéria.Em 2019, uma mulher indiana de 73 anos também deu à luz duas meninas gémeas depois de engravidar através de fertilização in vitro, tornando-se na mulher mais velha do Mundo a dar à luz.