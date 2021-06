Mulher de El Chapo declara-se culpada de tráfico de droga e lavagem de dinheiro

O marido, Joaquin "El Chapo" Guzman, era conhecido por comandar o cartel de drogas de Sinaloa durante 25 anos e foi responsável pelo contrabando de cocaína e outras drogas para os EUA.



A mulher do narcotraficante El Chapo, Emma Coronel Aispuro, admitiu ser culpada de três acusações, entre as quais, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, avança o jornal Independent, esta quinta-feira.A mulher de 31 anos, que foi presa em fevereiro no Aeroporto Internacional Dulles, na Virgínia, EUA, foi presente ao tribunal de Washington para confessar o envolvimento nos crimes.