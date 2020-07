Mulher degola bebé de oito meses em Londres

A tragédia abateu-se esta quarta-feira de manhã sobre uma casa no bairro de Wembley, no noroeste de Londres, depois de uma mulher degolar um bebé com apenas oito meses.

"Matei o teu filho", ouviu uma testemunha a mulher a gritar para o pai quando ele chegou ao lar que com ela partilhava. Os serviços de emergência acorreram de imediato mas já nada havia a fazer, com a criança a ser declarada morta no local.

A presumível assassina, toda vestida de negro, foi detida pela polícia, declarando que mais nenhuma pessoa esteve envolvida no crime. A casa onde o homicídio ocorreu é habitada por um grupo de oito pessoas de diferente s famílias, nada fazendo prever que tal drama pudesse acontecer.

"Falava com elas de vez em quando, e deixava que as crianças viessem colher amoras no meu jardim", explicou uma enfermeira vizinha da família. "Trabalho num lar que acolhe pessoas com problemas de saúde mental, mas nunca me apercebi de nada de estranho ou suspeito naquela casa".

A polícia metropolitana da capital do Reino Unido lançou um comunicado onde afirma ter "detido uma mulher por suspeita de homicídio" da morte de um bebé, estando agora a decorrer a respetiva investigação.