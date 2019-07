Mulher despede-se de restaurante após ter sido proibida de falar a própria língua

Uma mulher despediu-se da cadeia de restaurantes de fast food, KFC, após receber ordens para parar de falar galês.

Ceri Hughes começou a trabalhar na empresa americana, em Bangor, North Wales, no início do verão. Depois de estar à experiência por um mês, Ceri, de 27 anos, disse que começou a trabalhar com um membro inglês do staff.

A jovem disse que o novo parceiro inglês avisou que apenas poderia falar com os clientes em inglês, conta o jornal britânico The Mirror.

"Decidi despedir-me porque não queria estar lá, pois não poderia falar a minha língua mãe. O gerente disse que eu estava errada, e afirmou que a razão de ter ido embora era extremamente inválida", revelou.

"Sou fluente em inglês, mas estou mais confortável em galês. Fiquei totalmente enojada por não poder usar a minha língua no meu país", acrescentou.

Um porta-voz do KFC disse: "No KFC, todos nós falamos a mesma língua - a língua do amor pela receita original do frango. Queremos que os membros da nossa equipa falem o idioma com o qual, eles e os nossos clientes, se sentem à vontade".

Tamsin Davies, da Sociedade de Língua Galesa, explicou: "Isto é uma alegação muito séria. E, se for verdade, é completamente inaceitável. A KFC deve pedir desculpas e adotar uma política clara de que os funcionários e clientes tenham um direito incondicional de comunicar em galês".