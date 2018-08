Túnel por baixo de restaurante KFC utilizado para passagem de droga

Passagem tinha cerca de sete metros de profundidade e 180 metros de comprimento e fazia a ligação entre os EUA e o México.

10:00

As autoridades norte-americanas do Arizona descobriram um túnel por baixo do restaurante KFC, junto à fronteira entre os EUA e o México, que era utilizado para passagem de droga entre os dois países.

A polícia terá descoberto a passagem quando, durante uma operação stop, repararam no dono do restaurante a transportar sacos de plástico para caixas que eram depois levadas para uma viatura que as distribuía para diferentes pontos dos Estados Unidos.

Segundo avança a CNN, o alerta foi dado por um agente canino que detetou o odor a estupefacientes.

Na investigação, os polícias descobriram um túnel por baixo do restaurante que tinha cerca de sete metros de profundidade e 180 metros de comprimento, fazendo a ligação entre os Estados Unidos e o território mexicano.

Nas operações de busca, as autoridades apreenderam droga no valor de cerca de 860 mil euros, sendo que encontraram 250 embalagens de droga, 118 quilos de metanfetaminas, cerca de 6 quilos de cocaína, quase 20 quilos de heroína e três quilos de fetanil, sendo estas quantidades referentes a mais de três milhões de doses individuais.

De acordo com a CNN, o dono do restaurante terá sido detido e acusado de vários crimes, sendo que comprou o restaurante com o intuito de fazer a passagem dos estupefacientes e não para manter um negócio de restauração legal.