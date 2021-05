Mulher diz que foi sequestrada 52 vezes por extraterrestres

alienígenas nunca antes vista por si.



Uma mulher britânica diz que foi sequestrada mais de 50 vezes, 52 para ser mais específico, por extraterrestres e diz ter provas disso mesmo. Paula Smith diz que a primeira vez foi quando ainda era apenas uma criança e desde então, multiplicaram-se os alegados raptos.A britânica partilhou fotografias das nódoas negras que sofreu, alegadamente, às mãos de extreterrestres. As imagens foram divulgadas pelo jornal britânico Daily Star.Paula desenhou ainda aquilo que se recorda de ter visto e que alega ser o aspeto de um 'alien'. "Tudo o que posso fazer é continuar a minha vida normalmente, caso contrário, ficaria louca", afirma.A britânica afirma ainda ter visto na nave onde esteve, tecnologia dos

"Mostraram-me uma apresentação de slides de um cenário imaculado que tinha um lindo rio que então ficou preto, o céu azul ficou vermelho sangue e logo percebi que era um filme da Terra a ser destruída pela ganância do homem", explica.



Paula diz ter voltado para casa com um hematoma triangular no rosto e marcas de impressões digitais no braço. A mulher afirma que não contou nada antes por medo que pensassem que estaria louca, mas garante que há milhares de pessoas com experiências como a sua.