Mulher drogada e violada por quatro homens em Ibiza

Vítima denunciou o caso à polícia espanhola que já deteve os suspeitos.

Uma mulher de 29 anos foi drogada e violada durante as férias com as amigas em Ibiza, Espanha. A vítima denunciou o caso às autoridades que conseguiram deter os quatro homens envolvidos.

O caso aconteceu na noite de terça para quarta-feira, após a jovem e as amigas terem conhecido um grupo de homens num bar perto da praia.

Beberam juntos, até que a rapariga ficou sozinha com os quatro homens, dois deles pugilistas profissionais, na praia de s’Arenal.

A vítima admite que se começou a sentir mal e que os homens lhe deram umas "pastilhas", o que piorou ainda mais o seu estado.

Os suspeitos acabaram por levá-la para um apartamento onde se consumou a violação. Dois homens do grupo, um de 29 anos e outro de 30, mantiveram relações com a mulher.

Depois do sucedido a vítima denunciou o caso à polícia e, através do depoimento, as autoridades conseguiram identificar os agressores, que acabaram por ser detidos.

Este é o segundo caso de violação em Ibiza no espaço de um mês.